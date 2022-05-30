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Kadın - Aile 10 dakikada hazır: Pratik tiramisu tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

10 dakikada hazır: Pratik tiramisu tarifi nasıl yapılır?

Kahvenin sadece içmek için kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tatlı ile buluşması da apayrı bir lezzet oluyor. Aşırı pratik, lezzetli bir İtalyan lezzeti hazırlayacağız. Tiramisu misafirlere de ikram edeceğiniz son derece lezzetli bir tatlı tarifi. Yanına bir bardak sütlü kahve hazırlamayı unutmayın çünkü bu ikili tam bir lezzet bombasına dönüşüyor...

Yeniakit Publisher
2022-05-30 10:49:00 - 2022-05-30 10:54:04
10 dakikada hazır: Pratik tiramisu tarifi nasıl yapılır?

Severek ve beğenerek yediğimiz birçok tatlı çeşidi bulunmaktadır. İster sütlü, ister şerbetli, iste kakaolu hepsi birbirinden lezzetli enfes tatlılardır. Gerek yöresel lezzetlerimiz gerekse de başka ülkelerin lezzetleri yediden yetmişe beğenilerek tüketilmektedir. Bu lezzetlerden bir tanesi de tiramisu tatlısıdır. Tiramusu nasıl yapılmaktadır?

Pratik tiramisu tarifi

Malzemeler

  • 1 paket kedidili bisküvi (16 adet)

Islatmak için;

  • 1,5 su bardağından az ılık su
  • 1-1,5 yemek kaşığı granül kahve
  • 1-1,5 yemek kaşığı şeker

Kreması için:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un (tepeleme)
  • 1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası (tepelemeden biraz az)
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 200 gr labne peynir

Labne yerine mascarpone peyniri de kullanabilirsiniz.

Pratik tiramisu tarifi nasıl yapılır?

Labne hariç tüm krema malzemelerini bir tencerede iyice karıştırıp ocağa alın ve karıştırarak göz göz olana kadar pişirin. Krema piştikten sonra ayrı bir kaba boşaltıp ara sıra karıştırarak ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra peyniri ekleyip mikserle 10-15 dk. çırpıyoruz. Krema hazır olduktan sonra bir kasede su-şeker ve kahveyi karıştırıyoruz. Kedi dillerini bu karışımla ıslatıp kare bir borcama 2 sıra yan yana gelecek şekilde dizin. Kremanın yarısını ilk katın üstüne sürüp ikinci kat içinde bisküvilere aynı işlemi yapın. Kalan kremayı en üste döküp yayın ve soğumaya bırakın. Afiyet olsun.

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