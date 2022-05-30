Yavaş yemek yemek neden önemli? Bir lokma en az kaç kez çiğnenmeli?

Yemeği küçük lokmalar halinde tüketmelisiniz, çiğnemenizde kolaylık sağlar. Her lokmadan sonra kaşık/çatalınızı yere bırakıp bir sonraki lokma için tekrar elinize almalısınız. Bu yemeği çok kısa sürede bitirmemenize yardımcı olur. Televizyon izlerken ya da başka bir işle uğraşırken yemek yemeyin. Bu yediğiniz yemeğe odaklanmanızı sağlar ve fark etmeden hızlı yemenizin önüne geçer. Beyniniz yemek yediğini algılar ve bedeninize doğru sinyaller gönderir. Yavaş yemek yemeyi alışkanlık haline getirdiğiniz taktirde yemekten daha çok zevk alırsınız. Hızlı yemeden kaynaklanan hazımsızlık problemleri yaşamazsınız. Yediğiniz besinler iyi sindirilir ve vücudunuza maksimum faydayı sağlar, tüketim miktarının fazla olmamasını sağlar. Stresinizi azaltır, duygusal yeme ataklarınızın önlenmesine yardımcı olur. Yavaş yemek yeme yediğiniz porsiyonun farkında olmanızı sağlar. Kontrollü ve yeterli miktarda yemenizi sağlar. Düzenli olarak kontrollü yediğiniz takdirde fazla gereksiz almayacağınız için zaman içinde kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca porsiyon kontrolü sağladığı için verdiğiniz kiloyu korumanıza da yardımcı olur.