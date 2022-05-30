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Yavaş yemek yemek neden önemli? Bir lokma en az kaç kez çiğnenmeli?

2022-05-30 08:38:22
Yavaş yemek yemek neden önemli? Bir lokma en az kaç kez çiğnenmeli?

Besinleri tüketme hızımız, kilomuz ve sağlığımız üzerinde en az besin seçimlerimiz kadar etkilidir. Yemekleri tüketme hızımıza göre aldığımız kalori değişkenlik gösterir. Ayrıca yeme hızımız besinlerin sindirimi üzerinde önemli bir rol alır. Diyetisyen Burak Çetiner konu hakkında bilgiler verdi. Peki bir lokma kaç kez çiğnenmeli?

#1
Foto - Ağzımıza koyduğumuz ilk lokmadan itibaren ağızda bulunan bazı noktalar beynimize yemek yediğimize dair sinyal göndermeye başlar. Beyin vücudu uyarır ve sindirim için hazırlar. Besini tüketme ve çiğneme süresi yeterli olursa vücut kendini iyi bir sindirim için hazırlamış olur. Sağlıklı bir sindirim ve emilim gerçekleşir. Böylelikle tükettiğimiz besinlerden maksimum faydayı sağlamış oluruz. Fakat yemek yemeye yeterli süreyi ayırmadığımızda sağlığımız üzerinde kötü etkilere yol açarız. Hızlı yemek yediğimizde vücudumuz yeme hızımıza uyum sağlamakta zorlanır. Beden kendini sindirim için yeteri kadar hazırlayamaz. İyice çiğnenmeden hızlı bir şekilde tükettiğimiz besinleri sindirmekte zorlanır. Hızlı yemek yeme alışkanlık haline getirildiğinde aşırı kilo alımı, mide ağrısı, ülser ve gastrit gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Yavaş yemek yeme sindirim için yeterli süreyi sağlar ve iyi bir sindirim gerçekleşmesine yardımcı olur. Yavaş yemek yeme kilo kontrolü için çok önemlidir.

Ağzımıza koyduğumuz ilk lokmadan itibaren ağızda bulunan bazı noktalar beynimize yemek yediğimize dair sinyal göndermeye başlar. Beyin vücudu uyarır ve sindirim için hazırlar. Besini tüketme ve çiğneme süresi yeterli olursa vücut kendini iyi bir sindirim için hazırlamış olur. Sağlıklı bir sindirim ve emilim gerçekleşir. Böylelikle tükettiğimiz besinlerden maksimum faydayı sağlamış oluruz. Fakat yemek yemeye yeterli süreyi ayırmadığımızda sağlığımız üzerinde kötü etkilere yol açarız. Hızlı yemek yediğimizde vücudumuz yeme hızımıza uyum sağlamakta zorlanır. Beden kendini sindirim için yeteri kadar hazırlayamaz. İyice çiğnenmeden hızlı bir şekilde tükettiğimiz besinleri sindirmekte zorlanır. Hızlı yemek yeme alışkanlık haline getirildiğinde aşırı kilo alımı, mide ağrısı, ülser ve gastrit gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Yavaş yemek yeme sindirim için yeterli süreyi sağlar ve iyi bir sindirim gerçekleşmesine yardımcı olur. Yavaş yemek yeme kilo kontrolü için çok önemlidir.

#2
Foto - Neden yavaş yemeliyiz? İştah ve alınan kalori büyük ölçüde hormonlar tarafından kontrol edilir. Yemek yedikten sonra mide açlık hissini kontrol eden hormon olan ghrelini baskılar. Yediklerimiz bağırsağa ulaştığında ise tokluk hissi veren leptin hormonu salgılanır. Bu hormonlar beyne ulaştığında açlık hissi azalır ve tokluk hissi artar. Bu olayın gerçekleşmesi yaklaşık olarak 20 dakika alır. Çok hızlı yemek yendiğinde salgılanan bu hormonların faaliyet göstermesi için yeterli süre olmadığından tokluk hissi algılanamaz ve mide gereksiz bir şekilde fazla yiyecekle doldururmuş olur. Ayrıca hızlı yemek yiyen insanlar yavaş yemek yiyenlere göre daha çabuk acıkır. Çünkü tokluk hormonu olan leptin hızlı yemek yiyen insanlarda daha kısa süre salgılanır. Bu da kilo almanın önünü açar. Araştırmalar hızlı yemek yiyenlerin, yavaş yemek yiyenlere oranla 2 kat daha fazla kilo alma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.

Neden yavaş yemeliyiz? İştah ve alınan kalori büyük ölçüde hormonlar tarafından kontrol edilir. Yemek yedikten sonra mide açlık hissini kontrol eden hormon olan ghrelini baskılar. Yediklerimiz bağırsağa ulaştığında ise tokluk hissi veren leptin hormonu salgılanır. Bu hormonlar beyne ulaştığında açlık hissi azalır ve tokluk hissi artar. Bu olayın gerçekleşmesi yaklaşık olarak 20 dakika alır. Çok hızlı yemek yendiğinde salgılanan bu hormonların faaliyet göstermesi için yeterli süre olmadığından tokluk hissi algılanamaz ve mide gereksiz bir şekilde fazla yiyecekle doldururmuş olur. Ayrıca hızlı yemek yiyen insanlar yavaş yemek yiyenlere göre daha çabuk acıkır. Çünkü tokluk hormonu olan leptin hızlı yemek yiyen insanlarda daha kısa süre salgılanır. Bu da kilo almanın önünü açar. Araştırmalar hızlı yemek yiyenlerin, yavaş yemek yiyenlere oranla 2 kat daha fazla kilo alma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.

#3
Foto - Yemek yeme sürenizi en az 20 dakika olarak ayarlamalısınız. Böylelikle iyi bir sindirim ve tokluk hissinin oluşması için bedeninize zaman vermiş olursunuz. Yiyeceği ağzınızda tadını ve kokusunu iyice hissedene kadar yaklaşık 15 ila 40 kez çiğnemelisiniz, unutmayın gıdalar yeterince çiğnenmezse sindirim ilk basamaktan bozulmuş olur. Sıvı gıdaları kısa bir süre ağızda tutmalı ve yudum yudum tüketmelisiniz. Bu şekilde yediğiniz yemekten çok daha fazla keyif alırsınız ve gereksiz tüketimden kaçınmış olursunuz.

Yemek yeme sürenizi en az 20 dakika olarak ayarlamalısınız. Böylelikle iyi bir sindirim ve tokluk hissinin oluşması için bedeninize zaman vermiş olursunuz. Yiyeceği ağzınızda tadını ve kokusunu iyice hissedene kadar yaklaşık 15 ila 40 kez çiğnemelisiniz, unutmayın gıdalar yeterince çiğnenmezse sindirim ilk basamaktan bozulmuş olur. Sıvı gıdaları kısa bir süre ağızda tutmalı ve yudum yudum tüketmelisiniz. Bu şekilde yediğiniz yemekten çok daha fazla keyif alırsınız ve gereksiz tüketimden kaçınmış olursunuz.

#4
Foto - Yemeği küçük lokmalar halinde tüketmelisiniz, çiğnemenizde kolaylık sağlar. Her lokmadan sonra kaşık/çatalınızı yere bırakıp bir sonraki lokma için tekrar elinize almalısınız. Bu yemeği çok kısa sürede bitirmemenize yardımcı olur. Televizyon izlerken ya da başka bir işle uğraşırken yemek yemeyin. Bu yediğiniz yemeğe odaklanmanızı sağlar ve fark etmeden hızlı yemenizin önüne geçer. Beyniniz yemek yediğini algılar ve bedeninize doğru sinyaller gönderir. Yavaş yemek yemeyi alışkanlık haline getirdiğiniz taktirde yemekten daha çok zevk alırsınız. Hızlı yemeden kaynaklanan hazımsızlık problemleri yaşamazsınız. Yediğiniz besinler iyi sindirilir ve vücudunuza maksimum faydayı sağlar, tüketim miktarının fazla olmamasını sağlar. Stresinizi azaltır, duygusal yeme ataklarınızın önlenmesine yardımcı olur. Yavaş yemek yeme yediğiniz porsiyonun farkında olmanızı sağlar. Kontrollü ve yeterli miktarda yemenizi sağlar. Düzenli olarak kontrollü yediğiniz takdirde fazla gereksiz almayacağınız için zaman içinde kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca porsiyon kontrolü sağladığı için verdiğiniz kiloyu korumanıza da yardımcı olur.

Yemeği küçük lokmalar halinde tüketmelisiniz, çiğnemenizde kolaylık sağlar. Her lokmadan sonra kaşık/çatalınızı yere bırakıp bir sonraki lokma için tekrar elinize almalısınız. Bu yemeği çok kısa sürede bitirmemenize yardımcı olur. Televizyon izlerken ya da başka bir işle uğraşırken yemek yemeyin. Bu yediğiniz yemeğe odaklanmanızı sağlar ve fark etmeden hızlı yemenizin önüne geçer. Beyniniz yemek yediğini algılar ve bedeninize doğru sinyaller gönderir. Yavaş yemek yemeyi alışkanlık haline getirdiğiniz taktirde yemekten daha çok zevk alırsınız. Hızlı yemeden kaynaklanan hazımsızlık problemleri yaşamazsınız. Yediğiniz besinler iyi sindirilir ve vücudunuza maksimum faydayı sağlar, tüketim miktarının fazla olmamasını sağlar. Stresinizi azaltır, duygusal yeme ataklarınızın önlenmesine yardımcı olur. Yavaş yemek yeme yediğiniz porsiyonun farkında olmanızı sağlar. Kontrollü ve yeterli miktarda yemenizi sağlar. Düzenli olarak kontrollü yediğiniz takdirde fazla gereksiz almayacağınız için zaman içinde kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca porsiyon kontrolü sağladığı için verdiğiniz kiloyu korumanıza da yardımcı olur.

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