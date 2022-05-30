Yavaş yemek yemek neden önemli? Bir lokma en az kaç kez çiğnenmeli?

Neden yavaş yemeliyiz? İştah ve alınan kalori büyük ölçüde hormonlar tarafından kontrol edilir. Yemek yedikten sonra mide açlık hissini kontrol eden hormon olan ghrelini baskılar. Yediklerimiz bağırsağa ulaştığında ise tokluk hissi veren leptin hormonu salgılanır. Bu hormonlar beyne ulaştığında açlık hissi azalır ve tokluk hissi artar. Bu olayın gerçekleşmesi yaklaşık olarak 20 dakika alır. Çok hızlı yemek yendiğinde salgılanan bu hormonların faaliyet göstermesi için yeterli süre olmadığından tokluk hissi algılanamaz ve mide gereksiz bir şekilde fazla yiyecekle doldururmuş olur. Ayrıca hızlı yemek yiyen insanlar yavaş yemek yiyenlere göre daha çabuk acıkır. Çünkü tokluk hormonu olan leptin hızlı yemek yiyen insanlarda daha kısa süre salgılanır. Bu da kilo almanın önünü açar. Araştırmalar hızlı yemek yiyenlerin, yavaş yemek yiyenlere oranla 2 kat daha fazla kilo alma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.