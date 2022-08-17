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Dünya 10 çocuk yapana 16 bin dolar yani 287 bin lira verilecek! Yok böyle uygulama
Dünya

10 çocuk yapana 16 bin dolar yani 287 bin lira verilecek! Yok böyle uygulama

Ukrayna ile çıkan savaş nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'da, 'Kahraman Anne' projesi hayata geçiriliyor. Projeye göre, 10 çocuk yapana 16 bin dolar para ödenecek. Bu rakam Türk parası ile 287 bin lira yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 09:12:00 -
10 çocuk yapana 16 bin dolar yani 287 bin lira verilecek! Yok böyle uygulama

Rusya, 1990'larda terk ettiği Sovyet geleneklerine tek tek dönmeye devam ediyor. Vladimir Putin, en az 10 çocuk doğuran kadınlara verilen Kahraman Anne ünvanının yeniden uygulanmaya konmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kahraman Anne, ya da Rusçasıyla Mat'-Geroinya Madalyası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında verilmeye başlanmış, ancak Birliğin dağılmasından sonra Rusya başta olmak üzere bütün eski cumhuriyetlerde yürürlükten kaldırılmıştı.

1944-1991 arası dönemde 400 binin üstünde kadının Kahraman Anne Madalyası aldığı tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemede ünvana layık görülecek kadınlarda tamamı Rusya vatandaşı 10 çocuk doğurup büyütme ve çocukların canlı olması şartı aranıyor.

Ünvana layık görülen kadınlara tek seferlik olmak üzere 1 milyon ruble para ödülü verilecek (16 bin dolar)

Turkrus

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

HİÇ MERAK ETMEYİN BUNU EN İYİ UYGULAYAN TÜRKLERDİR HADİ BELİNİZE KUVVET EĞER ESKİ ATALARIN GİBİYSENİZ BU İŞİ BAŞARIRSINIZ,,,

hikaye

50 -60 yi once buna benzer bir kural bizim memlekette de uygulanirmis 8 cocugu olana cok cuzi bir para verilirmis. bu parayi almak icin kimse 8 çocuk yapma mis Ancak 8 ve üzeri çocuğa sahib olan aileler parayı almak için müracaat etmişler
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