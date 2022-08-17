10 çocuk yapana 16 bin dolar yani 287 bin lira verilecek! Yok böyle uygulama

Rusya, 1990'larda terk ettiği Sovyet geleneklerine tek tek dönmeye devam ediyor. Vladimir Putin, en az 10 çocuk doğuran kadınlara verilen Kahraman Anne ünvanının yeniden uygulanmaya konmasını öngören kararnameyi imzaladı.



Kahraman Anne, ya da Rusçasıyla Mat'-Geroinya Madalyası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında verilmeye başlanmış, ancak Birliğin dağılmasından sonra Rusya başta olmak üzere bütün eski cumhuriyetlerde yürürlükten kaldırılmıştı.



1944-1991 arası dönemde 400 binin üstünde kadının Kahraman Anne Madalyası aldığı tahmin ediliyor.



Yeni düzenlemede ünvana layık görülecek kadınlarda tamamı Rusya vatandaşı 10 çocuk doğurup büyütme ve çocukların canlı olması şartı aranıyor.



Ünvana layık görülen kadınlara tek seferlik olmak üzere 1 milyon ruble para ödülü verilecek (16 bin dolar)

Turkrus