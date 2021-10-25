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Siyaset 10 büyükelçinin geri adım atmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama
Siyaset

10 büyükelçinin geri adım atmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye hadsiz çağrıda bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen isim ilan edilecekler' açıklamasının ardından geri adım atan 10 büyükelçi ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 18:37:00 -
10 büyükelçinin geri adım atmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir." ifadesini kullandı.

Çelik, ABD ve diğer büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliğin dünyaca ünlü olduğunu belirtti.

"Ülkemizin içişlerine karışmayı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz"

Kurallara riayet ederek Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatların her zaman takdir edildiğine dikkati çeken Çelik, "Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

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Çelik, devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir.

Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır. Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır. Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir."

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