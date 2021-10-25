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Siyaset 10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu
Siyaset

10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunarak haddini aşan 10 büyükelçi rezaletinin konuşulduğu şu günlerde Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti kongresinde dev ekranlara yansıtılan görüntü dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 01:57:00 - 2021-10-25 02:05:32

İYİ Parti'nin kuruluşunun 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Akşener, konuşmasını kongre merkezinin içerisinde sürdürdü.

Partililere seslenen Akşener'in açıklaması sırasında arkasındaki dev ekranlara yansıtılan görüntü ise dikkat çekti.

Dev ekranlara yansıtılan görüntü dikkat çekti

10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına dair yaptıkları hadsiz çağrının konuşulduğu bir zamanda Akşener’in arkasındaki dev ekranlara başta Suriye’de halkını katleden Beşar Esad olmak üzere, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafları yansıtıldı.

"Dış politikada bir tutarsızlık, istikrarsızlık ve çözümsüzlük durumu, kronikleşmiş şekilde devam ediyor." diyerek 10 büyükelçinin hadsiz çağrısını kınamayan Akşener şu açıklamalarda bulundu:

İYİ Parti iktidarında; bu garip anlayışa, derhal son vereceğiz. Bizimle birlikte, rasyonel, planlı ve programlı, tutarlı ve istikrarlı bir dış politika anlayışı gelecek. Atatürk'ün koyduğu o büyük vizyona uygun şekilde, düşman değil, dost kazanan bir anlayışla adımlar atacak; Ve mevcut saat uygulaması da dâhil olmak üzere, Türkiye'yi dünyadan koparan tüm engelleri kaldıracağız. Dünya'nın saygın Türkiye'si, Türkiye'nin İYİ Parti'si olacağız. Sığınmacı sorununu çözmeye yönelik hamleleri de, gelir gelmez, süratle yapacağız.

Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi

4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ortak açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullanmıştı. 

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