10 bin polis alımı yapılacak
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 bin polis alımı gerçekleştirileceği belirtildi.
Polis Akademisi'nden yapılan "30.Dönem POMEM Adaylarının Dikkatine ! Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır." paylaşıma istinaden Eminiyet Genel Müdürlüğü, "Kamuoyuna Önemli Duyuru‼️10 bin polis alımı gerçekleştirilecektir. Ülkemize ve Teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulundu.