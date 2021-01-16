10 bin orman köylüsüne 300 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kurum bünyesindeki Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi, buralarda yaşayan vatandaşların durumlarının ekonomik ve sosyal yönden iyileştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla çeşitli kredi destekleri veriyor. Orman köylüleri, ekonomik ve sosyal maksatlı kredilerden hem ferdi olarak hem de kooperatif yoluyla yararlanabiliyor. Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek, odunun yakacak şeklinde kullanımını azaltmak ve istihdama yönelik gelir getirici olarak uygulanıyor. Kooperatifler ise tarımsal kalkınma, süt işleme tesisi, zeytin salamura tesisi, ormancılık çalışmalarına yönelik iş makineleri, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için destekleniyor. 2021’de 60 milyon lirası hibe, 240 milyon lirası da kredi olmak üzere toplam 300 milyon liranın 10 bin orman köylüsüne ulaştırılması hedefleniyor. ORKÖY destekleri tip projeler şeklinde, orman köylüsü vatandaşların talepleri doğrultusunda uygulanıyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ailenin sosyal nitelikli, 7 bin 500 ailenin ise ekonomik nitelikli projelerden olmak üzere, toplam 10 bin ailenin ORKÖY desteklerinden faydalanacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik olarak Lavanta Yetiştiriciliği Projesi kapsamında da 16 aileye 330 bin lira destek verilmişti.