10 bin kilometrekarelik alanda sismik çalışma yağacağız! Karadeniz karış karış aranacak

Ertuğrul Şahan Ankara

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye Karadeniz’de devam eden hidrokarbon arama çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Dönmez, Karadeniz’de geçtiğimiz yıl keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gazın Zonguldak Filyos’tan kıyıya çıkarılacağını belirtti.

Faaliyetlere hız verildi

“Karadeniz’de artık doğal gaz keşfedilen sahanın üretime hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları yapıyoruz” diyen Dönmez, şöyle konuştu: “Bir taraftan da bu gelen gazı kıyıda aldıktan sonra bir ayrıştırma işine tabi tutacağız. Çünkü yerin altından kum, nem, su gibi unsurlar gelebilir. Bunları şebekeye basamayız. Kıyıda bunların uygun şarta getirilmesi, basınçların ayarlanması, sıcaklarının dengelenmesi gerekecek. Onun için de Filyos Endüstri Bölgesi’nde Filyos Çayı’nın doğusunda kalan kısımda önemli bir miktarı Türkiye Petrolleri’ne bu kıyı işlemleri için tahsisini aldık. Orası bir endüstri bölgesi olduğu için Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın kontrolünde. Çalışmalar eş zamanlı olarak yürüyor. 2023’e gazın kıyıya ulaşmasını sağlamış olacağız.”

Bütçeleri hazırlık aşamasında

Doğal gazın kıyıya çıkarılması için hem yurt içinden hem de yurt dışından firmalarla çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Dönmez, “Sakarya sahasında 30 ila 40 kuyu daha açacağız. En az iki tane boru hattıyla gazı kıyaya getireceğiz. Kıyıda terminal başta olmak üzere yapılacak işler var, bunların şu anda bütçeleri hazırlık aşamasında. Dolayısıyla burada en az belki 20-30 kalem iş çıkacak. Türkiye Petrolleri’nin ülkede bugüne kadar tek sahada yaptığı en büyük yatırımdan daha fazla bir yatırım söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

10 bin kilometrekare taranacak

Karadeniz’de deniz yetki alanının 250 kilometrekarelik kısmında sismik çalışmaların tamamlandığına işaret eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda sondaj kuyularını biz oralarda yoğunlaştırıyoruz. Deniz yetki alanımız içerisinde yer alan ve daha önce sismiği yapılmamış yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan var. Şu anda 3 boyutlu sismik çalışmaları devam ediyor. Bizim hedefimiz, bu yıl içerisinde potansiyel gördüğümüz sahalardan bir tanesinde yine keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açmak. O zaman yeni bir keşif olursa açıklarız. Artık bu sahada daha önce açıklanan yaklaşık 400 milyar metreküplük rezerv de o artık yeni bir keşif değil. Tabii yapılan çalışmalarla aşağı yukarı yönlü birtakım revizyonlar olabilir.”

Kanuni ve Fatih görevde

Bakan Dönmez, sondaj ve sismik gemilerin görev yerleriyle ilgili olarak da şu açıklamaları yaptı: “MTA Oruç Reis gemimiz Antalya’nın hemen açıklarında 3 boyutlu sismik çalışmalarına devam ediyor. Yavuz şu anda Mersin Taşucu’nda. Barbaros Hayrettin Paşa’dan ve MTA’dan gelecek üç boyutlu verilerin değerlendirilmesini müteakip yine sondaj yerine gidecek, bir plan dahilinde oradaki çalışmalar da yine devam edecek.” Kanuni sondaj gemisinin ise şu anda Filyos Limanı’nda son kontrollerinin yapıldığını anlatan Dönmez, “İnşallah mart ayı içerisinde limandaki işlemler biter. Geminin nisanda ilk görev yerine gitmesini hedefliyoruz. Sonrasında da Kanuni ve Fatih gemisi birlikte Karadeniz’de birisinin açtığı kuyuları öbürü arkadan gelip tamamlayacak şekilde üretime hazırlama kapsamında ilerleyecekler” diye ekledi.