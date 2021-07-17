10 bin dolar ödül verdi! Çantayı koruyan çalışanlarına ikramiye
İstanbul Fatih'te gaspçılar bu kez içinde milyonlarca lira bulunan çantayı taşıyan 2 döviz bürosu çalışanını hedef aldı. Çalışanlar darbedilmelerine rağmen çantayı gaspçılara kaptırmadı. Bunun üzerine patronları tarafından 10'ar bin dolarla ödüllendirildiler.
İstanbul Fatih'te döviz bürosunda çalışan iki motosikletli kurye içinde yaklaşık 3 milyon liralık döviz bulunan çantayı taşıyordu. O esnada 2 gaspçı iki kuryeyi yolda durdurup yumruklamaya başladı. Gaspçılar çantayı çalmaya çalıştı.
Döviz bürosu çalışanları gaspçılara direndi. Yedikleri yumruklara rağmen para dolu çantayı bırakmadılar. Ardından yardımlarına esnaf koştu. Bunun üzerine gaspçılar olay yerinden uzaklaştı.
Olay sonrası döviz bürosu sahibi, çalışanlarını ödüllendirdi. 2 çalışana 10'ar bin dolar ikramiye verdi.