10 bin dolar alan siyasetçi kimmiş? Süleyman Soylu Sedat Peker’den 10 bin dolar alan kişiyi açıkladı!

Sedat Peker’den 10 bin dolar alan kim? Sedat Peker’den para alan siyasetçi kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı mı? sorularını cevabı merak ediliyordu. Bakan Soylu, TMBB Başkanı Şentop ile görüşmesinden sonra bugün de savcılığa giderek bilgi verdi. Peki Sedat Peker’den para alan kimmiş?

TRT'de katıldığı canlı yayında organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in bir milletvekiline 10 bin dolar ücret ödediğini ifade etmesinin ardından o isim merak konusu olmuştu. Bu ismi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede anlatan Bakan Soylu, bugün konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.Bakan Soylu, Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiye ilişkin," Şu an milletvekili değil." dedi. Öte yandan söz konusu görüşmenin TBMM Başkanı Şentop'un Bakan Soylu'ya 27 Mayıs'ta gönderdiği bir mektupta 10 bin dolar alan siyasetçinin isminin kim olduğunu sormasının 3 hafta sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti.