10 Bin çeşit kitap okurları bekliyor

Esenler Belediyesi tarafında düzenlenen"2. Esenler Kitap Günleri" başladı. Meydandaki Fuar alanında gerçekleştirilen kitap günlerinin açılış kurdelesini; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar kesti.

Mete Yarar sevenleriyle buluştu

Açılışın ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, fuardaki tüm standı gezdi. Daha sonra Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar'ın söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirildi. Yarar, Esenlerli kitapseverlerle bir araya geldi. Soru - cevap bölümünün ardından Yarar, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

3 Kasım'a kadar devam edecek

Esenler Dörtyol Meydanı; 40 yayınevi, 20 yazar ve 10 bin çeşit kitaba ve toplamda 1 milyon 200 bin kitaba ev sahipliği yapıyor. Haftanın 7 günü faaliyet gösterecek olan "2. Esenler Kitap Günleri" ile Esenler halkı kitaplarla iç içe olacak. Farklı günlerde önemli yazarlarında katılacağı etkinlikte Esenler halkına yazarların kitap imza günleri sunulacak. "2. Esenler Kitap Günleri" her gün 10-21 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Uygun ve indirimli fiyatlara kitapların satılacağı etkinlik, 3 Kasım Pazartesi günü son bulacak.