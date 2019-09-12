10 bin büyükbaşın bulunduğu çiftlikte yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan ve kontrol altına alınan yangının soğutmaçalışmaları sürüyor.

Nizip-Karkamış yolu Doğrular Mahallesi yakınlarında bulunan bir hayvançiftliğinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangına kentteki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de müdahale etti. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının kısa zamanda söndürülmesi amacıyla havadan da müdahaleye başlandı.

"Kazara çıkmış bir yangın"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına iki noktadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerden araçlarla müdahale edemediğimiz yerlere hava araçlarıyla müdahale ederek, dumanın hayvanlara zarar vermesini engellemeyi düşündük. Bu sebeple 2 hava aracı getirdik. Sabah saat 06.30 gibi çalışmaya başladı. 'Şu anda yangın kontrol altında' diyebiliriz. Korkacak herhangi bir durum yok. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Orman Daire Başkanlığı ekipleri yerden ve havadan müdahale etmektedir."

Toplamda 30 işçi,12 araç ve 2 hava aracıyla müdahale ettiklerini kaydeden Ketmen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de yaklaşık 20 aracının çalışmalarda yer aldığını vurguladı.

İçeride yaklaşık 10 bin ton yem malzemesinin bulunduğuna dikkati çeken Ketmen, "Yangının saman içerisindeki camdan çıkmış olabileceğini değerlendiriyoruz. İlk belirlemelere göre kasıtlı bir yangın değil, kazara çıkmış gibi görünüyor." diye konuştu.