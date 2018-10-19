THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

10 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 10 bin 860 paket kaçak sigara ve 30,01 gram eroin ele geçirildi.

19 Ekim 2018 Cuma 20:38
10 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince analiz çalışması ile tespit edilen 1 araçta yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış şekilde 3 bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirilerek, 1şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince de ikamette yapılan aramada 30,01 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, ikamette bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğimizce de koordineli yapılan çalışmada 1 araçta yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış şekilde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlamıştır” denildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:38
  1. Mardin
  2. mardin
  3. narkotik
  4. kaçak sigrar
  5. OPERASYON

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 30 yılın en..
    2. Mama sandalyelerinin temizliğine dikkat!
    3. Uyarılar ardı ardına geldi! Son 24..
    4. Yeşil çay strese iyi geliyor
    5. Tırnak eti kurumasına dikkat!
    6. Limon suyunun cilde 4 faydası
    7. Kronik yorgunluk sendromu belirtileri..
    8. Yara izlerinden kurtulmak için bir de..
    9. Çocuklarda göz çapaklanması varsa...
    10. Bursa'da kürsüde konuşurken yere..
    11. Barak: 3,5 dakikada 300'den fazla..
    12. Trump'tan yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    13. Kalp büyümesi hakkında bilmeniz..
    14. Denizli'de ağaca asılı halde ölmek..
    15. İzmir'den kan donduran korkunç kaza!..
    16. 10 bin 860 paket kaçak sigara ele..
    17. Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı
    18. Sınırda büyük hareketlilik! "Kısa..
    19. Lionel Messi'den örnek davranış! 400..
    20. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kosova'dan FETÖ..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı