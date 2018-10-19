10 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince analiz çalışması ile tespit edilen 1 araçta yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış şekilde 3 bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirilerek, 1şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince de ikamette yapılan aramada 30,01 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, ikamette bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğimizce de koordineli yapılan çalışmada 1 araçta yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış şekilde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlamıştır” denildi.