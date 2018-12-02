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10 ayda 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı turizm verilerine göre, Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak bu yılki 40 milyon ziyaretçi hedefini bu dönemde aştı.

02 Aralık 2018 Pazar 10:01
10 ayda 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın 10 ayına ilişkin turizm verileri paylaşıldı. Buna göre, Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak bu yılki 40 milyon ziyaretçi hedefini bu dönemde aştı. Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye, 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43’lük artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçiyi konuk etti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 9 aylık verilerine göre ise yurtdışında ikamet eden 5 milyon 217 bin 193 vatandaş ile toplam ziyaretçi sayısı geçen ay itibarıyla 41 milyonu aştı.

Rusya ilk sırada

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 16,09 artışla Rusya ilk, yüzde 11,68 artışla Almanya ikinci, yüzde 6,07 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve Gürcistan izledi. Rusya’dan 5 milyon 724 bin 672, Almanya’dan 4 milyon 155 bin 646, İngiltere’den ise 2 milyon 158 bin 304 ziyaretçi Türkiye’ye geldi.

Türkiye’ye Ekim 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 25,48 artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu. Rusya, yüzde 16,09 artış ve 604 bin 73 yabancı ziyaretçi rakamıyla başı çekti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:01
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. turizm verileri
  3. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)

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