10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan halı ihracatının tutarının 2 milyar 230 milyon 646 bin dolar olduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Gaziantep'in halı ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "Birliklerimizce 2023 yılı Ekim ayında, 2022 yılının aynı ayına oranla yüzde 2,7’lik artışla 1 milyar 149 milyon 375 bin $’lık ihracat kayda alınmıştır.

Birliklerimizce 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 6’lık azalışla toplam 9 milyar 565 milyon 625 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır.

Birliklerimizin son 12 aylık ihracatı (Kasım 2022-Ekim 2023), bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 5,3 oranında düşerek 11 milyar 727 milyon 45 bin dolarlık olmuştur." denildi.

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(İLKHA)