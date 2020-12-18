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Yerel 10 at diri diri yandı
Yerel

10 at diri diri yandı

Bursa'da bir at çiftliğinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 10 at telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 07:27:00 -
10 at diri diri yandı

Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Kent Ormanının içinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece 03.30 sıralarında bir at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler kısa sürede çiftliği sardı. Dumanlar ve kokuları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, çiftliğe doğru ilerledi.

Çiftlikteki 10 tane at yanarak telef olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri ilk etapta çiftlikte bulunan diğer hayvanları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Çiftlikte maddi hasar oluşurken, atlar yanarak telef oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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