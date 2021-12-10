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Sağlık 10 Aralık koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?
Sağlık

10 Aralık koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?

10 Aralık kaç korona vakası var? Sağlık Bakanlığı 10 Aralık’a ilişkin vaka sayısını paylaştı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 20:39:00 -
10 Aralık koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları her akşam güncel olarak paylaşılıyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

10 Aralık koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?

Son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 129 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 532 bin 728 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Kovid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı” paylaşımında bulundu.

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