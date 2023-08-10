10 Ağustos 2023 altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü 1.673 liradan tamamladı.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü 1.673 liradan tamamladı.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardında 1.669 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.920 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO