1 yıllık emeği tam biçim sırasında kül oldu! Biçerdöverde çıkan yangın 50 dönümlük buğdayı yaktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde bir çiftçinin buğday ekili tarlasını biçmek için gelen biçerdöverde yangın çıktı. Yangında 50 dönüm buğday ekili alan kül oldu.
Çeltikbaşı köyünde bir tarlada hasat sırasında çıkan yangına jandarma ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Yetkililer, hasat döneminde biçerdöver kullanımında yangın riskine karşı daha dikkatli olunması konusunda çiftçileri uyardı.