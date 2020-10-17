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Yerel 1 yıldır ormanda saklanıyordu... Böyle bulundu!
Yerel

1 yıldır ormanda saklanıyordu... Böyle bulundu!

Çeşitli suçlardan aranan ve 1 yıldır kaçak olan şahıs ormanlık alanda saklanırken bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:13:00 -
1 yıldır ormanda saklanıyordu... Böyle bulundu!

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, örgüt kurarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır firari olarak aranan E.K.'nın Buldan ilçesindeki bir ormanlık alanda saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçerek bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, E.K.'ya teslim olması çağrısında bulundu. Ağaçların arasında saklanmaya çalışan E.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

E.K.'nın 1 yıldır yakalanmamak için ormanlık alanlarda yaşadığı öğrenildi. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K.'nın Buldan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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