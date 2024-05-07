1 yıldır kayıp olan İBB bisikletleri bakın nerede çıktı! Yazık milli servet..

HABER MERKEZİ

Megakenti koca bir reklam panosuna çeviren ve var olan hizmetleri bile koruyamayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bir rezaleti daha patlak verdi. 2019 yerel seçimleri öncesi “500 kilometre bisiklet yolu yapılacak” vaadinde bulunduğu halde 5 yılda sadece 50 kilometrelik ilave yol yapan ve İBB’ye ait mevcut bisikletleri bile koruyamayan İmamoğlu’nun kayıp bisikletleri depolarda sakladığı ortaya çıktı. Kayıp bisikletlerle ve çalışmayan İSBİKE uygulamasıyla gündeme gelen İBB’nin, ‘2023 yılsonunda bakıma alındığını’ duyurduğu binlerce bisikletin toplatılmasının ardından Kartal’daki Hamidiye deposunda tutulduğu belirlendi.

KAYIP ATLAR, KAYIP ARAÇLAR VE KAYIP BİSİKLETLER

Konuyla ilgili sosyal medya platformu X’te video yayımlayan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, binlerce bisikletin Kartal’da bir depoda tutulduğunu ortaya çıkardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkyılmaz, “İBB’ye ait İSBİKE’ın kayıp bisikletlerini bulduk. Çürümeye terkedilmiş binlerce bisikleti burada tutan anlayışın israf ve yönetim söylemlerini sizlerin takdirine bırakıyoruz” başlığıyla yayımladığı videoda, “Malumuz İstanbul’da bisiklet hizmeti veren İSBİKE isminde bir kurumumuz var. Bu kurum AK Parti döneminde kurulmuş olan ve İstanbul bisiklet paylaşım sistemi üzerine İstanbulluların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına bir yapıydı. İSPARK’a bağlı olarak çalışan bir kurumdu. Fakat 2019 sonrasında İSPARK’ın mali açıdan yönetilememesi ve verimsizliği neticesinde bisikletlerde olumsuz etkilendi. İstanbul’un genelinde bisiklet istasyonlarını boş gördük. Bisiklet eylem planı, bisiklet satışı planı gibi birçok çalıştay düzenleyen İBB yönetimi maalesef var olan bisikletleri konusunda beceriksiz bir yönetim anlayışı ortaya koydu. Bizlerde bu kayıp olan bisikletlerin nerede olduğuna dair bir çalışma yapıyorduk. Hatıllarsanız Adalardaki kayıp atlar, sayıştay raporuna geçen kayıp araçlar vakasıyla karşı karşıyayız. Şu an Kartal Soğanlık’ta Hamidiye’nin deposunda binlerce bisikletin çürümeye terk edildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘İsrafı bitirdik hizmeti getirdik’ diyen anlayışın bu resmin fotoğrafın kıymetli olduğunu düşündüm ve sizlerle paylaşıyorum.” diyerek israfı gözler önüne serdi.

AK PARTİ GRUBU OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Türkyılmaz "Aralık 2023 tarihinde İSBİKE’nin web sitesinde bir paylaşım yapılmıştı. Bisikletlerin bakıma alındığı ve en kısa sürede yapılacağını ifade etmişlerdi. Fakat üzerinden yaklaşık beş ay geçmesine rağmen hala bu bisikletlerin İstanbullulara hizmete sunulmadığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir bakımda söz konusu değil. Bisikletler burada çürümeye terk edilmiş durumda. Aynı şekilde Avrupa yakasında bir depoda da binlerce bisikletin tutulduğunu biliyoruz. Bizler mecliste AK Parti grubu olarak bu meselenin çözülmesi ve özellikle yaz mevsiminde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve imkândan yararlanmaları için bu ay yapacağımız meclis toplantımızda her ne destek istiyorlarsa elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Geçen dönemde bu konudaki hassasiyetimizi defalarca ifade etmiştik. Bu dönemde aynı şekilde bu konunun bir an önce çözülmesi ve bu bisikletlerin İstanbulluların imkanına sunulması konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Sizleri bu konuda bir hassasiyete ve kamuoyunda bir farkındalığa davet ediyorum” şeklinde konuştu.