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Yerel 1 yıldır esirdi… Türkiye’ye sığındı!
Yerel

1 yıldır esirdi… Türkiye’ye sığındı!

Kocasının zoruyla terör örgütü DEAŞ’a katılan Şeydanur Y. bir çatışma sırasında kocası öldükten sonra 1 yıl boyunca esir tutuldu. 28 yaşındaki kadın, terör kampından kaçarak Türkiye’ye sığındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:35:00 -
1 yıldır esirdi… Türkiye’ye sığındı!

2010 senesinde evlenen Şeydanur Y. iddiaya göre evlendikten bir süre sonra eşinin zorlaması nedeniyle terör örgütü DEAŞ’a katıldı. Eşi, 2014 senesinde Rakka’ya kaçarken kendisini de zorla terör saflarına sürükledi. 2019 senesinin Ağustos ayında Şeydanur Y.’nin eşi, bir çatışma sırasında öldürüldü.

Yeğeni suç duyurusunda bulundu

Eşi DEAŞ saflarında çatışırken ölen Şeydanur Y., bu kez bir diğer terör örgütü olan PKK’nın sivilleri ölüme terk ettiği Hol Kampı’na götürüldü. Bu sıralarda, Şeydanur Y.’nin yeğeni Asya A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, akrabasının zorla DEAŞ saflarına götürüldüğünü belirterek suç duyurusunda bulundu.

Hol Kampı’nda bir yıl boyunca esir tutulan Şeydanur Y., kaçakçılar aracılığıyla kamptan kaçmayı başardı. Sabah’ın haberine göre Türkiye’ye sığınan Şeydanur Y. Hatay Cilvegözü Hudut Kapısı’na gelerek güvenlik birimlerine teslim oldu.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde ifadesi alınan 28 yaşındaki kadın, kocasının baskısıyla; eşi, kardeşi Mustafa ve küçük çocuğuyla birlikte önce Gaziantep'e, oradan da Suriye'ye geçtiklerini söyledi.

Kocası öldükten sonra bulundukları noktaya saldırı düzenlenmesi üzerine PKK tarafından götürüldüğü kamptan kaçarak teslim olduğunu söyleyen Şeydanur Y. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açıldı. Teslim olan kadın tutuksuz yargılanıyor.

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Yorumlar

Alayini

Dunyada ve Turkiyenin cevresinde olan teror olaylarinin aslını ve sozde islam devleti ışıd'ın aslında israil/ABD öncü birlikleri oldugunu, pkk'nin bir Ermeni örgütü oldugunu Turk milletine anlatmayan duyurmayan Devletin ve ozellikle de Diyanet çalışanları alayinizi taşocağına gondermek lazim.
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