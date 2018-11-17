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1 yıldır aranıyordu...Kaybolan denizaltı bulundu

Arjantin donanması geçen yıl kaybolan denizaltının Valdes Yarımadası açıklarında denizin 800 metre derinliğinde bulunduğunu duyurdu

17 Kasım 2018 Cumartesi 23:15
1 yıldır aranıyordu...Kaybolan denizaltı bulundu

Arjantin'de kaybolan askeri denizaltının enkazına bir yıl sonra ulaşıldı.

Arjantin donanmasından yapılan açıklamada, geçen yıl 15 Kasım'da Güney Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken 44 mürettebatıyla kaybolan ARA San Juan denizaltısının bulunduğu duyuruldu.

Valdes Yarımadası açıklarında bulundu

Denizaltının, bulunması için görevlendirilen Amerikan araştırma gemisi "Ocean Infinity"de çalışan bir dalgıç tarafından Valdes Yarımadası açıklarında, denizin 800 metre derinliğinde bulunduğu aktarıldı.

Anma töreni düzenlenmişti

Kayıp mürettebatın yakınları, denizaltının ortadan kaybolmasının birinci yılında anma töreni düzenlemişti.

18 ülke arama çalışmalarına katıldı

Askeri denizaltıyı bulmak için 18 ülkeden 4 binden fazla personelin katılımıyla arama çalışmaları düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.

Alman yapımı denizaltının su sızdırdığı bilgisi geçilmişti

Kaptanın, kaybolmadan önce bağlı olduğu üssü uydu telefonuyla arayarak, şnorkellerden birinden su sızdığını, suyun denizaltının uç kısmındaki batarya tablalarından birinde kısa devreye yol açtığını bildirdiği aktarılmıştı.

Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983'te Arjantin donanmasına katılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 23:15
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