1 yıl sonra sahalara dönüyor, gözler Torrent'te

Galatasaray'da geçen yılbaşında çocuklarına havai fişek gösterisi yaparken gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, yapılan tedavinin ardından Tuzlaspor maçında sahada olacak.

Cuma günü Florya'da Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maç, Omar Elabdellaoui için de hayati önem arz ediyor.

Tecrübeli oyuncunun sergileyeceği performansa göre takımdaki geleceği belli olacak.

Aralık 2020'de Trabzonspor karşısında forma giyen, ardından geçirdiği havai fişek kazasının ardından takımdan ayrı kalan Norveçli sağ bek, 1 yıl sonra yeniden yeşil sahalara dönecek.

İki gözünden de operasyonlar geçiren Omar'ın sol gözü tamamen iyileşirken, görme kaybı olan sağ gözüne ABD'de kök hücre ve kornea nakli yapıldı.

Doktorlar ve sağlık heyeti sonunda ''Oynayabilir'' raporu verince 30 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalarını tamamladı ve takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Torrent, Tuzlaspor maçında deneyeceği Omar'ı yeterli görürse oyuncunun lisansı çıkartılacak.