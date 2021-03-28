1 yeni üye ile mi 15 üyesi olan AYM yön değiştirecek Taha Akyol? Davutoğlu'cu yazarın AYM yazısı kafalarda soru işaretlerine neden oldu

yeniakit.com.tr

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Anayasa Mahkemesi’nin son üyesi İrfan Fidan’ı hedef aldığı yazısında, kafalarda soru işareti bırakan yorumlarda bulundu.

Akyol, Anayasa Mahkemesi’nin siyasi önem taşıyan kararlarında bir yön değişimi yaşandığını ileri sürerek, bu değişimde esas faktörün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atamaları olduğunu savundu.

OHAL Komisyonu kurulmasını düzenleyen kanunu hatırlatan Akyol, KHK ile görevden atma veya kuruluşları kapatma kararlarının yanında alınan ilave tedbirlere karşı komisyona ve yargıya gidilmeyeceğini belirten düzenlemenin, 8 AYM üyesi tarafından reddedildiğini, 7 üye tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Aynı zamanda Taha Akyol, Adana’da Gezi olayları nedeniyle gösteri yürüyüşüne KESK’in çağrısıyla memurların katılmasıyla ilgili kararı da hatırlatarak, “Kamu görevini aksatmamışlar ve şiddete başvurmamışlardır. AYM'de 7 üye bu memurlara verilen disiplin cezasını anayasa uygun buldu. Bir hakkın kullanılmasını disiplin cezasıyla ‘caydırmanın’ hak ihlali olduğunu belirten 6 üye ise azınlıkta kaldı. Azınlıkta kalan üyelerin ayrıntılı karşı oy yazılarında, AYM’nin önceki içtihatlarından ayrılarak bu kararı verdiği anlatılıyor.” ifadelerini kullandı.

Düzenlemeleri destekleyen ve karşı çıkan üyelerin neredeyse eşit sayıda olduğu birkaç karar daha hatırlatan Taha Akyol, konuyu atanan son AYM üyesi İrfan Fidan’a getirdi.

Akyol, “Soruşturmalarda Başsavcı İrfan Fidan dönemiydi… Suçlanan ve tutuklanan isimlerden Özlem Dalkıran’nın başvurusunda, AYM geçen hafta kararını açıkladı: Suçlamaların hiçbirinin delili yok! Tutuklamalarla hak ihlali yapılmıştır! (B. No: 2017/35203) Suçlamalar o kadar mesnetsizdi ki, bu defa, Erdoğan'ın atadığı üyeler de "ihlal" kararına katılmışlardır, karar tek üyenin 'karşı oy'una mukabil 12 üyenin oylarıyla alınmıştır. Kararı veren heyette en yeni üye İrfan Fidan da olsaydı, ne yönde oy kullanırdı? Cidden merak etmeye değer.” diye yazdı.

Yargının bağımsız olması gerektiğini vurgulayan Akyol, yazısında Erdoğan’ın atamalarıyla birlikte AYM’de hükümeti destekleyecek isimlerin yerleştirildiği algısı oluşturmaya çalıştı.

Soru işaretlerine neden oldu

Gelecek Partisi’ne yakın Karar’da köşe yazan Taha Akyol’un, İrfan Fidan’ı hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Hiçbir açık somut delil olmadan İrfan Fidan’ı hedef alan yazı nedeniyle, “Taha Akyol, İrfan Fidan'ı hedef tahtasına oturtmak için kimlerle buluştu?” sorusu akıllara geldi.

Ayrıca atanan sadece 1 üye varken, AYM bünyesinde ise 16 üye varken, sadece 1 kişiyle koskoca AYM’deki yapının nasıl değişebileceği de merak konusu oldu. Buna ilaveten, Akyol’un örnek olarak verdiği ilk kararda muhaliflerin verdiği oyların ağır basmasına rağmen yargının bağımsız olmadığını ileri sürmesi de dikkat çekti.