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1 yaşındaki çocuğa kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı

Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa 1 yaşındaki çocuğa böbrek taşından dolayı PNL (Perkütan Nefrolitotomi) yöntemiyle böbreğe çok küçük bir delik açılarak yapılan ameliyatta hastanın taşları başarılı bir şekilde kırılarak çıkarıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:25
1 yaşındaki çocuğa kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı

Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa 1 yaşındaki çocuğa böbrek taşından dolayı PNL (Perkütan Nefrolitotomi) yöntemiyle böbreğe çok küçük bir delik açılarak yapılan ameliyatta hastanın taşları başarılı bir şekilde kırılarak çıkarıldı.


Ameliyatı gerçekleştiren Mardin Devlet Hastanesi Üroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Ünüş, böbrek taşı rahatsızlığının bölgede sık görülen üriner sistem hastalıklarının başında geldiğini söyledi. Ünüş, "Böbrek taşları, taşın bulunduğu böbrek ya da kanaldaki konum ve büyüklüğüne göre değişik yöntemlerle tedavi ya da ameliyat edilmektedir. Hastanemizde dünya standartlarında kullanılan bütün taş kırma yöntemleri mevcuttur. Yakın bir zamana kadar çocuk hastalarımız şehir dışındaki tıp fakültelerine sevk edilirken artık hastanemizde 1 yaş altı grubu da dahil olmak üzere bütün hastalarımıza müdahale edilebilmektedir. Geçtiğimiz ay içinde Mardin’de ilk defa Mardin Devlet Hastanesinde 1 yaşındaki çocuğa böbrek taşından dolayı PNL (Perkütan Nefrolitotomi) yöntemiyle böbreğe çok küçük bir delik açılarak yapılan ameliyatta hastanın taşları başarılı bir şekilde kırılarak çıkarılmıştır. Perkütan Nefrolitotomi ya da PNL, orta ya da büyük boydaki taşların böbreklerden alınması amacıyla yapılan endoskopik bir operasyondur. Operasyon için hastanın sırt bölgesinde 3-4 milimlik bir kesi yapılarak buradan böbrek içerisine nefroskop adı verilen optik enstrüman geçirilir. Böbrekteki taş parçalara ayırılır ve parçalar aynı kesiden dışarı çıkarılır. PNL avantajları hastalarımız tarafından çok sık merak edilen bir konudur. Kırılmaya dirençli olan böbrek taşları üzerinde PNL yönteminin başarı oranı yüksektir. PNL ameliyatı aynı zamanda hastaların gündelik yaşamlarına daha hızlı dönmesini sağlamaktadır. PNL tedavisi için yapılacak olan kesinin boyutu son derece küçüktür ve herhangi bir iz bırakmaz. Aynı zamanda PNL tedavisi sonrası ağrı durumu oldukça azdır. Ayrıca bu ameliyatlar başarılı bir şekilde gerçekleşiyorsa bunu başta İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcılarına, Mardin devlet Hastanesi yönetimi ve ameliyathanedeki çalışma arkadaşlarıma borçluyum. Sağlık bir ekip işidir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:25
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