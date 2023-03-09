1 yaşındaki bebeğin beyninden çıktı! Şaşırtan olay

Çin'de kafatası beklenenden büyük olan ve hastaneye motor becerilerindeki problemler sebebi ile getirilen 1 yaşındaki bebeğin kafatasının içinden doğmamış ikizinin çıkarıldığı bildirildi.

Bebeğin kafatasını çeşitli görüntüleme yöntemleriyle inceleyen araştırmacılar, beyninin sıkıştığını ve sıvı birikimi oluştuğunu saptadı. İleri incelemeler, bebeğin aslında anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğunu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığını ortaya koydu.

Bebeğin beyin ameliyatı Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'ndeki doktorlarca yapıldı.

Bebeğin durumunun ameliyattan sonra nasıl seyrettiği belli değil. Fakat benzer durumlarla ameliyat edilen başka çocukların iyileştiği daha önce görülmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe

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