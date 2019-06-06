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1 yaş çocuğu nasıl beslenmeli? Nelere dikkat edilmeli?

1 yaş çocuğu nasıl beslenmeli ve ne tür yiyecekler yemeli? İştah durumundaki gel-gitler normal midir? Yemek yedirirken hangi besine ağırlık vermeliyiz?

06 Haziran 2019 Perşembe 20:14
1 yaş çocuğu nasıl beslenmeli? Nelere dikkat edilmeli?

12 - 18 aylık çocuklar hemen hemem her besini tüketebilecek kapasitededirler. Sadece bal konusundan biraz dikkatli olunması gerekir. Bir yaşını geçtikten hemen sonra bal yemeye aniden geçilmemeli ve miktarları azar azar çoğaltılmalıdır. 

Eğer sütünüz hala geliyorsa 2 yaşına kadar vermenizde fayda var. Sütü hemen bırakıp ek gıdaya geçecekseniz; hazır alınabilecek ek gıdalar yerine evde kendi bildiğiniz ve hatta yetiştirebildiğiniz bitkiler, meyvelerden olmasına özen gösterin. 

İştah durumu

Çocuklar bu dönemde büyümeleriyle doğru orantılı olacak şekilde, yeme alışkanlıklarını değiştirebilirler. Dönem dönem az yemek yiyen ama bazende hiç doymayacamış gibi yemek seçmeyen bir çocuğunuz olabilir. Bu dönemde vücudu hangi besini kullanıyorsa ona göre gelişiyor ve ona göre besin takviyesi yapıyor. İsteklerini göz ardı etmeden elde edebileceğiniz kadarını vermeye çalışın.

Örneğin; canının tatlı çekmesi sonucu, eline bir şekerleme ya da çikolata vermek yerine meyvelerle hazırlayabileceğiniz püre, meyve topları gibi besinlerle bu isteği gidermeye çalışın. 

Öğünler nasıl olmalı?

Eskisi gibi sürekli süt verme ya da gece yeme alışkanlıkları yavaş yavaş düzene girmelidir. 3 ana ve 3 ara öğün olacak şekilde bir beslenme listesi oluşturabilirsiniz.

2 yaşından sonra öğünleri daha da azaltarak sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Çünkü bağırsak ve mide ne kadar dinlenirse, vücutta bir o kadar dinç ve sağlıklı olur.

Yemeklerde neye dikkat edilmeli?

Her gün çocuğunuzun vücut ihtiyacına göre; karbonhidrat, protein, yağ ve vitamini yemeklerinizi ölçülendirerek yedirmeye çalışın. Sürekli aynı yemek modeli ya da çeşidini benimsemeyin. Eğer çocuğunuzun yemek yeme alışkanlığını düzene girmesini istiyorsanız sabırlı olmalısınız. 

Çocuklar ebeveynlerinin küçük birer modeli değildirler. Bu yüzden onların kişilikleri belirlenirken, alışkanlıkları düzene girerken ve bireysel farklılıkları otururken onlara yol göstererek sadece üzerinize düşenleri yapmanız gerekir. 

Çocukların yemekleri seçmeleri bir sorun olarak algılanmamalıdır. Dönem dönem bizlerin bile yemek istemediği yiyecekler olacaktır. Birkaç kere denetip o yiyeceğe alışmasını sağlayabilirsiniz. Ya da 6 - 8 ay sonra tekrar deneterek dilinin bu tada aşina olmasını saplayabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın..

 

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 20:14
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