1. Uluslararası Köyceğiz Dans ve Müzik Festivali başladı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan, 30 Ağustos Zaferi’ni anma ve kutlamaları kapsamında Köyceğiz’de 1.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan, 30 Ağustos Zaferi’ni anma ve kutlamaları kapsamında Köyceğiz’de 1. Uluslararası Köyceğiz Dans ve Müzik Festivali düzenlendi. Pop sanatçısıGüliz Ayla konser verdi.

30 Ağustos Zaferi’ni anma ve kutlamaları kapsamında Köyceğiz Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen1. Uluslararası Köyceğiz Dans ve Müzik Festivalibaşladı.

Festival öncesi Festivale katılacak olan Uluslararası folklördans gurupları ve protokol Atatürk Bulvarı Köyceğiz Adliyesi önünden; Köyceğiz Kordon Festival Alanına kadarKortej Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş sonrası Festival alanında,Makedonya,Gürcistan,Azerbeycan,İstanbul Kadıköy Folklör gurupları sahnede gösteriler düzenledi.Festival alanına gelen yerli ve yabancı turstler doyasıya eğlendikleri görüldü.

Halk dansları gösterisinin ardından Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan,festivale katılan Halk dansları guruplarına çeşitli hediyeler verdi.

Folklör gösterileri sonrası Havai fişekler atıldı. Festivaldegecenin sonunda Pop sanatçısı Güliz Ayla sahnede yerini alırken güzel şarkıllarıyla Festival alanıuna gelen yerli ve yabancı turistleri doyasıya eğlendirdi. Güliz Aylanın konseri sonrası Festival sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.