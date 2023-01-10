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Teknoloji 1 Türk pilotu 25 savaş uçağını kilitledi! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu
Teknoloji

1 Türk pilotu 25 savaş uçağını kilitledi! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin geçmişte katıldığı tatbikatla ilgili bilgiler vererek, "1 Türk pilotu 25 düşman uçağını avladı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 12:27:00 -
1 Türk pilotu 25 savaş uçağını kilitledi! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türk pilotlarının başarısıyla ilgili bir detayı ilk kez açıkladı. Caşın, tatbikatta 1 Türk pilotunun 25 düşman uçağını avladığını söyledi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konuk oldu. Programda Milli Muharip Uçak'la ilgili detayları anlatan Caşın, Türk pilotlarının bilinmeyen bir başarısını anlattı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, dün yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak'ın uçuş tarihinin öne alındığını duyurdu. Kotil, 2025'te uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın uçuş tarihinin 2 yıl öne çekilere 2023'e alındığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Tarafsız Bölge'ye katılan Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin yeni savaş uçağıyla ilgili detayları anlattı. Caşın programda, Türk pilotlarıyla ilgili Türkiye'nin ilk kez duyduğu bir detayı da açıkladı.

1 Türk pilotu tek başına yaptı

Türk savaş uçağı pilotlarının dünya çapındaki başarılarından birini anlatan Caşın, bir tatbikatta Türk pilotlarının Amerikan F-15 uçaklarıyla hava hava muharebesine girdiğini belirtti. Çaşın, 1 Türk pilotunun 25 düşman uçağını avladığını söyledi. Tatbikattaki rakip ülkenin hangi ülke olduğunu söylemeyen Caşın, olay üzerinden Yunanistan'a da mesaj vererek "O Yunanlılara söyleyin bizim uçaklara kilit atıyorlar ya, bizim bir tanesi aynı anda 25 taneye kilit atıyor. Bak sen ya 1'e 25 yani." dedi.

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