1 trilyon dolarlık hazırlık! OpenAI borsaya yelken açmayı planlıyor

OpenAI, 1 trilyon dolarlık rekor değerlemeyle halka arz (IPO) hazırlıklarına başladı.

Bu adım, gerçekleşmesi halinde tarihin en büyük halka arzlarından biri olacak. Şirketin 2026’nın ikinci yarısında menkul kıymet düzenleyicilerine başvuru yapmayı değerlendirdiği, sürecin ise 2027’ye kadar tamamlanabileceği belirtiliyor.

60 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE ARTIRIMI PLANLANIYOR

Erken aşama planlara göre OpenAI, halka arzla birlikte en az 60 milyar dolar sermaye artırımı yapmayı hedefliyor.

Ancak şirket içi kaynaklar, bu rakamların piyasa koşullarına ve büyüme hızına göre değişebileceğini vurguluyor.

OpenAI Mali İşler Direktörü Sarah Friar, sürecin 2027’ye sarkabileceğini ifade ederken, bazı danışmanlar 2026 sonuna kadar tamamlanmasının “mümkün bir senaryo” olduğunu dile getiriyor.

MICROSOFT BAĞIMLILIĞI AZALDI

OpenAI, halka arz planlarını Microsoft’tan daha bağımsız bir yapıya geçiş süreciyle paralel yürütüyor.

Yapılan kurumsal yeniden yapılanma sayesinde şirket, artık finansal kararlarında daha serbest hareket edebiliyor.

Bu adım, OpenAI’ın kamu piyasalarından sermaye toplama ve hisse tabanlı stratejik satın almalar yapma hedefinin önünü açıyor.

20 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ, ARTAN ZARARLAR

Şirketin gelirinin 2025 sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu büyüme, aynı zamanda yüksek operasyonel maliyetler ve zararlarla birlikte geliyor.

Şu anda yaklaşık 500 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen OpenAI, bu finansal dengesizliği gidermek için yeni kaynak arayışında.

SERMAYE İHTİYACI DEV BOYUTLARDA

CEO Sam Altman, yakın zamanda yaptığı açıklamada, “Sermaye ihtiyacımızı göz önüne aldığımızda, halka arz bizim için en olası yol” diyerek planları doğruladı.

OpenAI’ın önümüzdeki yıllarda 30 gigawatt’lık veri merkezi altyapısı kurmayı hedeflediği, bunun için yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık finansman yükümlülüğü bulunduğu belirtiliyor.

Her bir gigawatt’lık veri merkezi kurulumunun maliyeti ise 50 milyar dolar civarında hesaplanıyor.

YAPAY ZEKÂDA YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİ

Uzmanlara göre OpenAI’ın halka arzı, yalnızca finansal bir hamle değil, yapay zekâ sektöründe güç dengelerini değiştirecek bir dönüm noktası olabilir.

Şirketin borsaya açılması, AI sektöründe milyar dolarlık yatırımların önünü açarken, global teknoloji rekabetinde “AI ekonomisinin Wall Street’e taşınması” olarak da yorumlanıyor.