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Aktüel

1 ton 50 kilogramlık "Paşa" 28 bin liradan alıcısını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:12:03 -
1 ton 50 kilogramlık "Paşa" 28 bin liradan alıcısını bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan 1 ton 50 kilogramlık "Paşa" isimli dana, 28 bin liradan alıcısını bekliyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde besicilik yapan Fahrettin Vural, Çerkezköy'de kurulan kurban pazarına hayvanlarını getirdi.

Müşterilerini manilerle karşılayan Vural'ın 1 ton 50 kilogramlık "Paşa" isimli danası, pazarda ilgi çekiyor.

Vural, gazetecilere, büyük bir emekle bakıp büyüttüğü hayvanını 28 bin liradan satışa çıkardığını söyledi.

Paşa'yı bebek gibi büyüttüğünü anlatan Vural, "Paşa, arpa, mısır küspesi, yarma, buğday, bunları yiyor. Masrafı oldukça fazla." dedi.


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