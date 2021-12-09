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Gündem 1 terörist daha teslim oldu
Gündem

1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 12:30:00 -
1 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu, mensubun 1989'da örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'e yükseldi.

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