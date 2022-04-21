1 tepsi baklava için ne kadar şerbet yapılır? Bir tepsi baklavaya ne kadar şerbet gerekli?
Büyük tepsi için ne kadar şerbet hazırlanır? Ramazan bayramı gelmeden baklavalar hazırlanmaya başladı. Baklava açacak olanlar ise hangi tepsi için ne kadarlık şerbet hazırlayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, büyük tepsi için ne kadar şerbet lazım? 1 tepsi baklavaya ne kadar şerbet gider?
Bayramlardan önce evlerde tatlı bir telaş başlar. Günler öncesinde baklavalar açılır, sarmalar sarılır… Baklava açacak olanlar ise hangi boydaki tepsiye ne kadar şerbet hazırlamanın gerektiğini araştırmaya başladı.
1 tepsi baklava için ne kadar şerbet yapılır? Bir tepsi baklavaya ne kadar şerbet gerekli?
Küçük boy bir tepsi için 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su yeterli olacaktır. Bilindik standart baklava tepsisi içinse 4 su bardağı şekere 5 su bardağı su kullanılabilir. Ayrıca şerbet hazırlarken 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu da kullanılmalıdır.
Baklava şerbeti tarifi
Bir tencereye su ve şekeri alıp kaynamaya bırakın.
Şeker eridikten 15 dakika sonra limon suyunu ekleyin.
Limonu ekledikten 5 dakika sonra ise ocağın altını kapatın.
Bu ölçüler büyük bir baklava tepsisi için uygundur.
Afiyet olsun.
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