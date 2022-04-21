Bayramlardan önce evlerde tatlı bir telaş başlar. Günler öncesinde baklavalar açılır, sarmalar sarılır… Baklava açacak olanlar ise hangi boydaki tepsiye ne kadar şerbet hazırlamanın gerektiğini araştırmaya başladı.

1 tepsi baklava için ne kadar şerbet yapılır? Bir tepsi baklavaya ne kadar şerbet gerekli?

Küçük boy bir tepsi için 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su yeterli olacaktır. Bilindik standart baklava tepsisi içinse 4 su bardağı şekere 5 su bardağı su kullanılabilir. Ayrıca şerbet hazırlarken 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu da kullanılmalıdır.

Baklava şerbeti tarifi

Bir tencereye su ve şekeri alıp kaynamaya bırakın.

Şeker eridikten 15 dakika sonra limon suyunu ekleyin.

Limonu ekledikten 5 dakika sonra ise ocağın altını kapatın.

Bu ölçüler büyük bir baklava tepsisi için uygundur.

Afiyet olsun.