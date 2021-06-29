1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak, hangi kısıtlamalar değişecek?
1 Temmuz’dan sonra kalkacak yasaklar neler? sorusu İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz 2021 genelgesinin yayınlanması ile merak kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yasak ve kısıtlama kararları sona eriyor. Haziran ayı itibariyle uygulanan kademeli normalleşme kararlarının ardından Temmuz ayı itibariyle normalleşme gerçekleşecek. Peki, 1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak, hangi kısıtlamalar değişecek?
Normalleşme 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'dan itibaren yasakların kalkacağını ve normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesini yayımladı. Peki, hangi yasaklar kalkıyor?
1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak, hangi kısıtlamalar değişecek?
Temmuz ayı itibariyle tüm yasaklar kalkıyor. Maske kullanımı, HES kodu uygulaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesini yayımladı. İşte kaldırılan yasaklar.
* Sokağa çıkma yasağı kalkıyor.
* Şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması bitiyor.
* Şehirler arası seyahat sınırlaması kalkıyor.
* Restoran, kafe, eğlence yeri müzik yayını sınırı saat 24.00'e çekildi.
* Kamu kurumlarında esnek mesai bitti.