1 tatlı kaşığı bile yetiyor: 10 dakikada nakavt eden meşhur uyku çayı taktiği nasıl yapılır? Günde 1 fincan
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yatağa girip saatlerce dönüp duranlardan mısınız? Ekran ışığı, günün stresi ve zihnin bir türlü susmaması derken uykusuz geceler kâbusa dönüşebiliyor. Şanslısınız ki doğanın bize sunduğu meşur özel bitkiler, bir araya geldiğinde sinir sistemine adeta "şalteri indir" komutu veriyor. İşte uyutan bitki çayı taktiği... Meşhur bitkilerden biri olan kediotunun sadece 1 tatlı kaşığı kadar tüketilmesi bile yetiyor. Bitki seçme ve ölçme işlemleri nasıl yapılır? İşte uykusuzluğa son veren o efsanevi çay tarifi...
Uykusuz gecelerden, koyun saymaktan ve sabahları yorgun uyanmaktan sıkıldınız mı? Yanıtınız evetse mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal bir karışım var. Aktarların ve uzmanların önerdiği özel bitki karışımı, beyindeki kaygı seviyesini düşürerek adeta 10 dakikada nakavt etkisi yapıyor. İşte uykusuzluğa son veren o efsanevi çay tarifi...
MEŞHUR "UYKU ÇAYI" İÇİN MALZEMELER
1 tatlı kaşığı Kurutulmuş Papatya: Sinir sistemini yatıştırır, gerginliği alır.
1 tatlı kaşığı Kediotu Kökü (Valerian): Uyku kalitesini artıran ve derin uykuya geçişi hızlandıran en güçlü doğal sedative.
1 çay kaşığı Pasiflora (Çarkıfelek Çiçeği): Beyindeki GABA seviyesini artırarak zihinsel zihni sakinleştirir.
1 dilim Limon & Yarım çay kaşığı Süzme Bal: Mideyi rahatlatır ve içimi kolaylaştırır.
1 su bardağı kaynar su.
Papatya, kediotu kökü ve pasiflorayı bir demliğe veya bitki çayı süzgecine alın.
Üzerine kaynatıp 1-2 dakika dinlendirdiğiniz (fokurdama aşaması geçmiş) sıcak suyu ekleyin. (Çok kaynar su bitkilerin özünü yakabilir).
Ağzını kapatıp tam 8-10 dakika demlenmeye bırakın. Uçucu yağların kaçmaması için kapağın kapalı olması şart!
Süzdükten sonra içine limon dilimini ve balı ekleyip ılık olarak tüketin.
GABA Etkisi: Kediotu ve pasiflora birleştiğinde beyindeki kaygı seviyesini düşürür, beynin dinlenme moduna geçmesini sağlar.
Kas Spazmlarını Çözer: Günün tüm fiziki ve zihinsel yükünü omuzlarınızdan alır, vücudu fiziken yatağa hazırlar.
Tüketirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Noktala
(valerian root) uyku çayı taktiği....
Zamanlama: Yatağa girmeden 30-40 dakika önce içilmesi en ideal etkiyi gösterir.
Uyarı: Hamileler, emziren anneler, düzenli sakinleştirici/uyku ilacı kullananlar veya kronik rahatsızlığı olanlar hekimine danışmadan tüketmemelidir. İçtikten sonra araç veya ağır makine kullanılmamalıdır.
Uyku çayı günde 1 fincan (en fazla 2 fincan) tüketilmelidir. En ideal içim zamanı yatmadan 30 ila 60 dakika öncesidir. günde 1 fincan, yatmadan 30 ila 60 dakika önce içmek en ideal ve meşhur taktiklerden biridir. Bu zamanlama, zihnin ve bedenin uykuya hazırlanmasına yardımcı olur. Bitki çaylarından günde 1 fincan içmek genellikle yeterlidir. En popüler uyku çayları papatya, melisa ve lavantadır. En iyi uyku çayı taktiği, doğru bitkileri seçmek, doğru zamanda içmek ve uyku kalitesini arttıran bitki çayları gibi sağlık kaynaklarının önerdiği gibi papatya, melisa ve kediotu kökü gibi en etkili bitkileri doğru demlemektir.
Kadın - Aile
Uzmanından ailelere uyarı: Çocuğunuzun ekran bağımlılığının sebebi sizin yokluğunuz olabilir...
Sağlık
Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı...
Kadın - Aile
Çam kozalağı suyunun gizli gücü: Bilinmeyen mucizeleri, ciddi sonuçları var... Şaşırtan etkileriyle sonuç muhteşem!
Kadın - Aile
Evde balla saç bakımı: Evde bakım rutinlerinde kadınların asırlık gizli taktiği... Bal ile kurtul
Kadın - Aile
Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın neymiş
Kadın - Aile
En az yarım saat içerisinde hazır: Gül reçeli (gülbeşeker) tarifi: Osmanlı’dan kalan asırlık tarif...
Kadın - Aile
Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur