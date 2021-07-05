1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?
Çocuğum hangi okula gidecek MEB | Milli Eğitim Bakanlığı e-kayıtların açıklandığını duyurdu. Bu sene ilkokula başlayacak olan çocukların velileri, okul kayıtlarının nereye düştüğünü araştırmaya başladı. Peki, 1.sınıf kayıtları nereden sorgulanır?
Milyonlarca velinin beklediği anaokulu, 1. Sınıf ve 5.sınıf kayıtlarına ilişkin e kayıtlar tamamlandı. Veliler 2021-2022 eğitim öğretim yılında çocuklarının hangi okula gideceğini araştırmaya başladı. Peki, 1.sınıf kayıtları ne zaman?
1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı e kayıtların tamamlandığını açıkladı. E Kayıt sonuçlarına e okul’dan bakabilirsiniz. Açılan ekrana veli kendi TC kimlik numarası ve e devlet şifresini girerek çocuğunun kayıt sonucunu öğrenebilir. Kayıt işlemleri ise sorgulama sonuçlarının ilanının hemen ardından başlıyor.