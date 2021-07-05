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Eğitim 1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?
Eğitim

1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

Çocuğum hangi okula gidecek MEB | Milli Eğitim Bakanlığı e-kayıtların açıklandığını duyurdu. Bu sene ilkokula başlayacak olan çocukların velileri, okul kayıtlarının nereye düştüğünü araştırmaya başladı. Peki, 1.sınıf kayıtları nereden sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 14:49:00 -
1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

Milyonlarca velinin beklediği anaokulu, 1. Sınıf ve 5.sınıf kayıtlarına ilişkin e kayıtlar tamamlandı. Veliler 2021-2022 eğitim öğretim yılında çocuklarının hangi okula gideceğini araştırmaya başladı. Peki, 1.sınıf kayıtları ne zaman?

1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı e kayıtların tamamlandığını açıkladı. E Kayıt sonuçlarına e okul’dan bakabilirsiniz. Açılan ekrana veli kendi TC kimlik numarası ve e devlet şifresini girerek çocuğunun kayıt sonucunu öğrenebilir. Kayıt işlemleri ise sorgulama sonuçlarının ilanının hemen ardından başlıyor.

 E OKUL KAYT SORGULAMA EKRANI

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