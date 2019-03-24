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1 saniye bile tereddüt etmedi! Kadını suda görür görmez atladı

Edirne'de Meriç Nehir kıyısında fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düşen kadını, o sırada orada bulunan Arif Bahçeci isimli adam kurtardı.

24 Mart 2019 Pazar 17:10
1 saniye bile tereddüt etmedi! Kadını suda görür görmez atladı

Edirne'de, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek isterken, dengesini kaybedip, Meriç Nehri'ne düşen kadın, suya atlayan Arif Bahçeci tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Meriç Nehri kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kadın, dengesini kaybederek, nehre düştü. Sürüklenmeye başlayan kadını suya atlayan Arif Bahçeci çıkardı.

İhbarla olay gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gezmek için bölgeye geldiğini anlatan Bahçeci, suda sürüklenen kadını görünce düşünmeden nehre atladığını söyledi. Kadının yanında bulunan arkadaşları ve çevredekiler, Arif Bahçeci'ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:10
  1. Edirne
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