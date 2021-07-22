1 saat 35 dakikaya inecek... Aman Özlem Gürses duymasın!

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası devam eden Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında yüzde 44 fiziki ilerleme sağlandı. Projenin çevre mühendisi İhsan Gökhan Özbahçali, saatte 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek hattın 153 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.

Özbahçali, "Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor" dedi.

Özbahçali, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya ineceğini ifade etti.

Hızlı tren hattı çalışmalarının Bulgaristan sınırı olan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar geldiğini anlatan Özbahçali, "O bölgede viyadük ve köprü çalışmalarımız tamamlandı. Yollar hazırlandı. Ürettiğimiz traversler de ilerleyen dönemde bölgede rayların döşenmesinde kullanılacak" diye konuştu.

Çevreci proje

Hızlı tren projesinin çevreci bir proje olduğunu ve çalışmalarda çıkan toprağın mera alanlarının ıslahında kullanıldığını aktaran Özbahçali, bugüne kadar 2 milyon metrekareye yakın mera alanının ıslah edildiğini sözlerine ekledi.

Bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını ve ıslah edilen mera alanlarında ot veriminin de arttığını dile getiren Özbahçali, projenin, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemlerin de dikkate alınarak tasarlandığını vurguladı.

Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak.

Özlem Gürses'in yalanını akıllara getirdi

Öte yandan "Hızlı tren" hattı altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken CHP yandaşı Özlem Gürses'in "Çin Treni yolda kaldı" yalanı yeniden akıllara geldi.

Türkiye’den Çin’e gönderilen ilk ihracat treninin yolda kalıp geri döndüğünü iddia eden ve çektiği videoda gülerek aklınca dalga geçmeye çalışan Özlem Gürses, yalanı elinde patlayınca rezil kepaze olmuştu.

Her fırsatta ortaya attığı yalanlarla alay konusu haline gelen Özlem Gürses'in "hızlı tren" çalışmaları hakkında ne diyeceği merak konusu olurken sosyal medyada "Aman Özlem Gürses duymasın" yorumları yapıldı.