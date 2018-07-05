1. Ordu eski Komutanı Hurşit Tolon dolandırıldı

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon da dolandırıcıların kurbanı oldu. Bir dönem Ergenekon Davası'nda yargılanan ve beraat eden Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle kandırdılar. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.



Sürekli uyarılara rağmen insanlar aynı yöntemlerle dolandırılmaya devam ediyor. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin TL dolandırdılar.

Dolandırılan isimler arasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon vardı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü.

DOLANDIRICILARA 13 BİN DOLARINI KAPTIRDI

Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söylediler. Dolandırıcılar, Tolon'u hem bankada hem de ABD'de operasyon yapılacağına inandırdılar.

Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

DOLANDIRICILARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAŞÖRTÜLÜLERİ RAHİBEYE BENZETTİ, "BAŞÖRTÜSÜ SORUNU YOK, SIKMABAŞ SORUNU VAR" DEDİ

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Türkiye'de başörtüsü değil, sıkmabaş sorunu olduğunu belirterek, "Başörtüsü sorunu olsa, Türkiye'de 3 defa askeri idare oldu. Başörtü fabrikalarının kapatılması gerekirdi" dedi.



Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Türkiye'de başörtüsü sorunu değil, siyasi simge anlamı taşıyan sıkmabaş sorunu olduğu söyledi.



2005 yılında Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırmaları Derneği (UGSAD) tarafından Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen "Uluslararası Bir Sorun: Terörizm ve Türkiye" konulu konferansa katılan Tolon, gazetecilerin sorularını cevapladı. Tolon, daha önce başörtülüleri rahibelere benzettiği açıklaması hatırlatılınca sözlerine açıklık getirdi ve Türkiye'de başörtüsü sorunu olmadığını söyledi.



Tolon, "Türkiye'de 3 defa askeri idare oldu. Eğer bu dönemlerde başörtüsü sorun olsaydı, başlarını bağlamıyor olacaklardı. O takdirde başörtüsü imalatı yasaklanırdı. Başörtü fabrikalarının kapatılması gerekirdi" dedi. Tolon, "sıkmabaş sorunu"nun ise 30 yıl önce bir siyasi partinin "siyasi simge" olarak dikte etmesiyle ortaya çıktığını söyledi.