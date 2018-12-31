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1 Ocak'ta insanlığa gelen bir inşirah! Savaş değil barışla gönüllere açılan kapı

Siyonizm ve Emperyalizm kıskacı altında bulunan İslâm coğrafyası, 1 Ocak'ta Batılı adeti yılbaşını değil Mekke'nin fethini kutlayacak.

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:18

1 Ocak denilince akıllara Hristiyan adeti yılbaşı kutlamaları gelirken, savaşla değil barışla gerçekleşen Mekke'nin fethi, tüm insalığa bir inşirah getirdi.

Noel Baba kostümlü insanların gezdiği, çam ağaçlarının süslenip her yere konduğu bu günlerde Müslümanlar; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) ile 10 bin kişilik o mübarek ordunun 11 Ocak 630'da gerçekleştirdiği Mekke'nin Fethi'ni kutlayacak.

Tarihi kaynaklara göre; (İbn İshâk, İbn Hişâm, Belâzûrî, İbn Esir, İbn Kesir, Taberî gibi pek çok tarihçinin ittifakla vardığı tarih) Hicrî takvime göre 20 Ramazan 8'de gerçekleşen Mekke'nin fethi, ülkemizde son yıllarda on gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

Mekke'nin Fethi

Hz. Peygamber (sav), Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav), ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna, "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz" emrini verdi.

Hz. Muhammed (sav) harekat emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime binEbu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü. Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:18
  1. 1 Ocak
  2. Hristiyan
  3. yılbaşı kutlamaları
  4. Mekke'nin fethi
  5. Noel Baba
  6. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)
  7. Hz. Peygamber
  8. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)
  9. Hz. Muhammed
  10. Fetih Suresi
  11. Halid bin Velid
  12. Ebu Cehil
  13. Ebu Süfyan
  14. İsra Suresi
  15. Kâbe
  16. İkrime bin Ebu Cehil

YORUM YAZ

  • MuzafferMuzaffer1 sa önce
    Yıllardır azimle sürdürdükleri hayra motor şerre fren olma düsturunu ilke edinip, mekkenin fethi coşkusunu Türkiyede ki müslümanların gönlüne nakşeden milli görüş sahibi anadolu gençlik derneğinin yürekli gençlerine selam olsun, sizin yeriniz bir başka.
  • Hakan Hakan 1 sa önce
    Neden Mekke’nin fethinin tarihi değişti ?
  • kurtkurt1 sa önce
    yanlış bunu da kutlamaz. Nispet olsun diye,bakın ben yılbaşı kutlamıyorum bunu kutluyorum diye hiç yapmaz. Seviyeyi düşürmeye gerek yok. Her akşam ne yapıyorsak onu yapmaya devam edeceğiz.Sonradan bazı şeyleri köpürtmenin anlamı yok

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