1 Ocak'ta insanlığa gelen bir inşirah! Savaş değil barışla gönüllere açılan kapı

1 Ocak denilince akıllara Hristiyan adeti yılbaşı kutlamaları gelirken, savaşla değil barışla gerçekleşen Mekke'nin fethi, tüm insalığa bir inşirah getirdi.

Noel Baba kostümlü insanların gezdiği, çam ağaçlarının süslenip her yere konduğu bu günlerde Müslümanlar; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) ile 10 bin kişilik o mübarek ordunun 11 Ocak 630'da gerçekleştirdiği Mekke'nin Fethi'ni kutlayacak.

Tarihi kaynaklara göre; (İbn İshâk, İbn Hişâm, Belâzûrî, İbn Esir, İbn Kesir, Taberî gibi pek çok tarihçinin ittifakla vardığı tarih) Hicrî takvime göre 20 Ramazan 8'de gerçekleşen Mekke'nin fethi, ülkemizde son yıllarda on gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

Mekke'nin Fethi

Hz. Peygamber (sav), Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav), ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna, "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz" emrini verdi.

Hz. Muhammed (sav) harekat emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime binEbu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü. Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.