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İSLAM 1 Ocak'ta cuma kılınacak mı? Cuma namazına yasak var mı? 1 Ocak cuma namazı saatinde sokağa çıkma yasağı var mı?
İSLAM

1 Ocak'ta cuma kılınacak mı? Cuma namazına yasak var mı? 1 Ocak cuma namazı saatinde sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, 1 Ocak'ta camiler açık mı? 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? soruları koronavarüs salgını nedeniyle yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması nedeniyle Müslümanlar tarafından sorgulanmakta. 2021 yılının cuma günü başlaması ve aynı gün sokağa çıkma yasağı kararı alınması Müslümanları kaygılandırdı. Peki 1 Ocak'ta cuma kılınacak mı? 1 Ocak cuma namazı saatinde sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:37:00 -
1 Ocak'ta cuma kılınacak mı? Cuma namazına yasak var mı? 1 Ocak cuma namazı saatinde sokağa çıkma yasağı var mı?

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamana gidilecek. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" açıklamasından sonra, cuma namazının 1 Ocak’a denk gelmesi nedeniyle Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı endişesine neden oldu. Peki 1 Ocak'ta Cuma namazı kılınacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında uygulanacak olan soğana çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak ”Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" ifadelerini kullanmıştı. 1 Ocak’ta camilerin açık olup olmayacağı, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma namazının kılınıp kılınmayacağını merak ederken Diyanet'in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Cuma namazı var mı?

İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınması bekleniyor.

Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek. Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek. Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

 

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