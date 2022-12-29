1 Ocak toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak Pazar otobüs, metrobüs ücretsiz mi?
Yeni yılın ilk günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı sık sık araştırılıyor. Peki, yılbaşında toplu ulaşım bedava mı olacak?
2023 yılına kısa bir süre kaldı. Bu sebeple hafta sonu toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor.
1 Ocak toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak Pazar otobüs, metrobüs ücretsiz mi?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.