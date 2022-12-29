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Yaşam 1 Ocak toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak Pazar otobüs, metrobüs ücretsiz mi?
Yaşam

1 Ocak toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak Pazar otobüs, metrobüs ücretsiz mi?

Yeni yılın ilk günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı sık sık araştırılıyor. Peki, yılbaşında toplu ulaşım bedava mı olacak?

Yeniakit Publisher
2022-12-29 06:57:00 -
1 Ocak toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak Pazar otobüs, metrobüs ücretsiz mi?

2023 yılına kısa bir süre kaldı. Bu sebeple hafta sonu toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor.

1 Ocak toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak Pazar otobüs, metrobüs ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.

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