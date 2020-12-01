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Yaşam 1 Ocak ne zaman?
Yaşam

1 Ocak ne zaman?

1 Ocak hangi gün? Aralık ayıyla birlikte milyonlarca kişi 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 1 Ocak hangi güne denk geliyor? | 1 Ocak resmi tatil mi? | 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:05:00 -
1 Ocak ne zaman?

1 Ocak ne zamana denk geliyor? | Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi 1 Ocak’ın ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı.

1 Ocak ne zaman?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak resmi tatil olacak. 1 Ocak’ta koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Ramazan bayramı boyunca sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı.

2021 resmi tatiller listesi

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)   

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)

 

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