1 Ocak ne zaman?
1 Ocak hangi gün? Aralık ayıyla birlikte milyonlarca kişi 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 1 Ocak hangi güne denk geliyor? | 1 Ocak resmi tatil mi? | 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı?
1 Ocak ne zamana denk geliyor? | Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi 1 Ocak’ın ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı.
1 Ocak ne zaman?
1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak resmi tatil olacak. 1 Ocak’ta koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Ramazan bayramı boyunca sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı.
2021 resmi tatiller listesi
1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)
12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)
19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)