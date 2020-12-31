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Yaşam 1 Ocak çiçekçiler açık mı? | 1 Ocak çiçek siparişi verilir mi?
Yaşam

1 Ocak çiçekçiler açık mı? | 1 Ocak çiçek siparişi verilir mi?

Yılbaşında online çiçek siparişi var mı? | 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni yıl, doğum günü, doğum gibi sebeplerle sevdiklerine çiçek göndermek isteyenler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çiçekçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağında online çiçek siparişi verilir mi? | Çiçekçiler yılbaşında çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:03:00 -
1 Ocak çiçekçiler açık mı? | 1 Ocak çiçek siparişi verilir mi?

Çiçekçiler açık mı? | Koronavirüs salgınında aile, eş, dost buluşmaları rafa kalktı. Milyonlarca kişi sevdikleriyle görüntülü görüşmeyi tercih ediyor. Bu süreçte online alışveriş kadar çiçek siparişleri de bir hayli talep görmeye başladı. Düğünler, doğumlar, doğum günleri derken vatandaşlar uzak kaldığı sevdiklerine internet üzerinden çiçek göndermeyi tercih ediyor. Vatandaşlar 1 Ocak Cuma günü online çiçek siparişi vermenin mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu çiçekçiler açık mı?

1 Ocak çiçekçiler açık mı? | 1 Ocak çiçek siparişi verilir mi?

İçişleri Bakanlığı internet sitesinde konu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek” denildi. 

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