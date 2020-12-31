Çiçekçiler açık mı? | Koronavirüs salgınında aile, eş, dost buluşmaları rafa kalktı. Milyonlarca kişi sevdikleriyle görüntülü görüşmeyi tercih ediyor. Bu süreçte online alışveriş kadar çiçek siparişleri de bir hayli talep görmeye başladı. Düğünler, doğumlar, doğum günleri derken vatandaşlar uzak kaldığı sevdiklerine internet üzerinden çiçek göndermeyi tercih ediyor. Vatandaşlar 1 Ocak Cuma günü online çiçek siparişi vermenin mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu çiçekçiler açık mı?

1 Ocak çiçekçiler açık mı? | 1 Ocak çiçek siparişi verilir mi?

İçişleri Bakanlığı internet sitesinde konu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek” denildi.