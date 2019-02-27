‘1 Numaralı Markalar’ ödüllerine kavuşuyor AYD ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen araştırma kapsamında halkın seçtiği ‘Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ yarın ödüllerini alacak.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen araştırma kapsamında halkın seçtiği ‘Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ yarın ödüllerini alacak. 15 kategoride verilen Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları için belirlenen sektör adaylardan bazıları ise şunlar:

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