1 milyonluk soru! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni sezonuna 1 milyonluk soruyla başladı. İşte, 1 milyonluk soru...05 Ekim 2019 Cumartesi 21:20
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni sezonuna 1 milyonluk soruyla başladı. İşte, 1 milyonluk soru...
Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışması yeni sezonuna 1 milyon TL'lik soruyla başladı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezonun ilk konuğu geçtiğimiz sezon final sorusunu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten oldu. Arda Ayten 1 milyon TL’lik soruyu yanıtlamak için bir hayli ter döktü.
İşte, 1 milyonluk soru
Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
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