1 milyonluk soru! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni sezonuna 1 milyonluk soruyla başladı. İşte, 1 milyonluk soru...

Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışması yeni sezonuna 1 milyon TL'lik soruyla başladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezonun ilk konuğu geçtiğimiz sezon final sorusunu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten oldu. Arda Ayten 1 milyon TL’lik soruyu yanıtlamak için bir hayli ter döktü.

İşte, 1 milyonluk soru

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt