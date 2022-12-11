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Medya 1 milyonluk soru açıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İsterdeki 1 milyon liralık soru ve cevabı
Medya

1 milyonluk soru açıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İsterdeki 1 milyon liralık soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Batu Alıcı, bir milyonluk soruyu açtı. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 22:01:00 - 2022-12-11 22:06:39

Kim Milyoner Olmak İster'de genç bir yarışmacı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Finalde, "Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başardı.

İşte final sorusu

Final sorusunda, "Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu. Şıklar ise şu verildi:

A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han

Cevap: A: Bala Hatun

Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili sürpriz iddia!
Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili sürpriz iddia!

Medya

Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili sürpriz iddia!

Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar
Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar

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Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar

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