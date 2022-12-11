1 milyonluk soru açıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İsterdeki 1 milyon liralık soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de genç bir yarışmacı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Finalde, "Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başardı.

İşte final sorusu

Final sorusunda, "Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu. Şıklar ise şu verildi:

A: Bala Hatun

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

Cevap: A: Bala Hatun