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Seçim 2019 Sayfası

‘1 milyona yakın taşeron işçi kadrosuna kavuştu’

Öz Taşıma İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi... Öz Taşıma İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurulu, “Biz büyük bir aileyiz” sloganıyla Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:32
‘1 milyona yakın taşeron işçi kadrosuna kavuştu’

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Öz Taşıma İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurulunu Memur-Sen eski Genel Başkanı, AK Parti eski Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti eski Milletvekili Fatoş Gürkan, AK Parti Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Hak-İş’e bağlı sendikaların Genel Başkanları ve sendika üyelerinin katılımcıyla birlikte “Biz büyük bir aileyiz” sloganıyla Ankara’da bir otelde gerçekleştirdi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay yaptığı açılış konuşmasında, “Ülkemizin ve çalışma hayatının, en önemli sorunlarından biri olan ve “modern köleliğe” dönüşen taşeron işçilik sorunu, Hak-İş’in mücadelesi sonucu yapılan değişikliklerle büyük ölçüde tarihe karışmıştır” ifadelerini kullandı.

“1 milyona yakın taşeron işçi, kadrosuna kavuştu”

Mustafa Toruntay, “Her geçen gün büyüyen ve hedefine emin adımlarla ilerleyen ülkemiz çalışma hayatında da reform denilecek adımlar atmıştır. Ülkemizin ve çalışma hayatının, en önemli sorunlarından biri olan ve ‘modern köleliğe’ dönüşen taşeron işçilik sorunu Hak-İş’in mücadelesi sonucu yapılan değişikliklerle büyük ölçüde tarihe karışmıştır. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle 1 milyona yakın taşeron işçi kadrosuna kavuştu” dedi.

Kadro dışı kalan 100 bine yakın çalışan olduğunu vurgulayan Toruntay, “Buradan hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum; 1 milyona yakın emekçiye kadro veren hükümetimizden 100 bine yakın emekçimize de müjdeli bir haber vermesini talep ediyoruz. Bir diğer konu ise kadro alan ancak 696 sayılı KHK gereği yıllık enflasyon oranı zammından faydalanamayan işçilerimizin mağduriyetinin giderilmesidir. Bu emekçilerimiz için de en az enflasyon oranında zam talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kimse kendini yasaların yerine koyamaz”

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet- İş sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da, “Konfederasyonumuzun bütün faaliyetlerinde en yakınımızda duran Öz Taşıma-İş Sendikasının mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye yeni bir durumla karşı karşıyadır. 31 Mart seçimleri Türkiye genelinde son derece demokratik ve bize yakışan şekilde sonuçlandı. Genel seçimlerde Millet İttifakına geçen belediyeler tarafından daha sonuçlar kesinleşmemiş olmasına rağmen üyelerimize yönelik baskılar, tehditler ve yıldırma politikaları meydana geliyor. Bu konuda çeşitli belediyelerden bize ihbarlar geliyor. Buradan bütün belediye başkanlarını uyarıyorum. Göreve gelenler sendikalarımıza, üyelerimize ve çalışanlara yönelik baskılarını kınıyor ve bunu yapanlardan hesap soracağımızı belirtmek istiyorum. Kimse kendini yasaların yerine koyamaz. Bizimle birlikte çalışmak istemeyenlere biz bütün irademizi ortaya koyarak kendimizi anlatacağız” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:32
  1. Ankara
  2. Öz Taşıma İş Sendikası
  3. Memur-Sen eski Genel Başkanı AK Parti eski Milletvekili Ahmet Gündoğdu
  4. AK Parti eski Milletvekili Fatoş Gürkan
  5. AK Parti Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı
  6. AK Parti Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz
  7. BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren
  8. Hak-İş
  9. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay
  10. Mustafa Toruntay
  11. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet- İş sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan
  12. Öz Taşıma-İş Sendikası
  13. 31 Mart seçimleri

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