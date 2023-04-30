1 milyona dayandı! Emin Çapa'ya TEKNOFEST tokadı

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de Emin Çapa, TEKNOFEST'i, "Bu TEKNOFEST'i ne zannediyorsunuz? Bize ne faydası var? Panayır." sözleri ile gözü dönmüşçesine hedef aldı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivalini kahvehane ağzıyla hedef alan Emin Çapa, "Orada bir şeyler var, insanlar gidiyor bakıyorlar. 'Ay ne kadar güzel, ay çok güzel şeyler yapıyoruz.' Tabii ki yapacağız. Ama TEKNOFEST ile teknoloji ve bilimde ilerleyeceğiz gibi bir mavalı bize okutamazsınız. O bir panayır. Topluyorsunuz binlerce insanı oraya buraya bakıyor." ifadelerini kullandı.

Emin Çapa'ya tokat! Ziyaretçi sayısı 1 milyona yaklaştı

TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliği ilk gününde 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde ise 600 bin kişi ziyaret etti. 5 gün sürecek etkinlik ilk 3 gününde toplam 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO